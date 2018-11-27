Военный конфликт: Минагрополитики оценивает риски для отрасли

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В МинАП отметили, что военное положение распространяется на все портовые зоны

В Украине вводится военное положение, в котором по решению Верховной рады оказались 10 областей Украины, и Минагрополитики прогнозирует для своей отрасли последствия этого события. Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк на своей странице в Facebook дал предварительную оценку возможным рискам для аграрного сектора, отметив, что их степень влияния будет меняться с развитием ситуации.

Рыбная отрасль первая ощутит последствия конфликта в Азовском море, в котором получают большую часть улова. Стабильный режим рыболовства может быть нарушен, но пока рыбакам только рекомендовали вернуться в порт без применения к ним каких-либо фактических или юридических ограничений. Степень риска на данный момент не ясна.

Возможно повторение агрессии российских военных в Керченском проливе, поэтому необходимо просчитать возможные риски для перевалки экспортной зерновой продукции через порты Мариуполя и Бердянска. Здесь объемы могут сократиться и экспортный поток направится в Одессу. По мнению Максима Мартынюка, период высокой нагрузки на приазовские порты в этом сезоне уже прошел, повышение интенсивности грузовых потоков не предвидится, и поэтому прогнозируются риски средней степени. В прошлом месяце ситуация была бы сложнее.

Военное положение распространяется на все портовые зоны, а потому может повлиять на работу транспортной инфраструктуры и нарушить режим экспортных перевозок. Фактор непреодолимой силы определяет приоритет военных грузов и подачи транспорта для него. Степень риска будет зависеть от четкой организации работы инфраструктуры транспорта.

Выполнение обязательств по контрактам поставки продукции на внешние рынки может быть нарушено при наступлении форс-мажорных обстоятельств, каковым и является введение военного положения. Но все зависит от того, как выписан пункт о форс-мажоре в договоре. Серьезные участники рынка, по словам Максима Мартынюка, не будут им злоупотреблять, сохраняя репутацию надежного поставщика, поэтому риски занимают среднюю позицию по степени воздействия. Пока отгрузки проходят в штатном режиме.

Колебания цены - еще один вид риска, связанный с эскалацией конфликта на Азовском море. Он минимален – последние биржевые данные свидетельствуют о колебаниях цен на пшеницу в диапазоне 1%. Новая сессия после введения военного положения будет более показательна, но вряд ли цифры будут иные.

Может вырасти и стоимость фрахта, но незначительно и не в ближайшее время, так как суда фрахтуются заранее. Через месяц фактор военного положения перестанет действовать.

Страховые компании также отреагируют на сложную ситуацию и, вероятно, учтут дополнительные риски при заключении договоров страхования всех видов операций в портах Азовья.

Риск нехватки продовольствия на внутреннем рынке 10 областей с военным положением отсутствует, поскольку в этих регионах нет дефицита основных продуктов питания и предложение намного превышает спрос.

По заверению Максима Мартынюка, Минагрополитики поможет решить все вопросы, которые могут возникнуть у участников рынка в условиях военного положения.

Фото: facebook.com/Максим-Мартынюк