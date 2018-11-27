Військовий конфлікт: Мінагрополітики оцінює ризики для галузі

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У МінАП відзначили, що воєнний стан поширюється на всі портові зони

В Україні вводиться воєнний стан, у якому за рішенням Верховної ради виявилися 10 областей України, і Мінагрополітики прогнозує для своєї галузі наслідки цієї події. Перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк на своїй сторінці в Facebook дав попередню оцінку можливих ризиків для аграрного сектора, зазначивши, що їх ступінь впливу буде змінюватися з розвитком ситуації.

Рибна галузь перша відчує наслідки конфлікту в Азовському морі, в якому отримують більшу частину улову. Стабільний режим рибальства може бути порушено, але поки рибалкам тільки рекомендували повернутися в порт без застосування до них будь-яких фактичних чи юридичних обмежень. Ступінь ризику на даний момент не зрозуміла.

Можливо повторення агресії російських військових у Керченській протоці, тому необхідно прорахувати можливі ризики для перевалки експортної зернової продукції через порти Маріуполя і Бердянська. Тут обсяги можуть скоротитися і експортний потік попрямує в Одесу. На думку Максима Мартинюка, період високого навантаження на приазовські порти в цьому сезоні вже пройшов, підвищення інтенсивності вантажних потоків не передбачається, і тому прогнозуються ризики середнього ступеня. Минулого місяця ситуація була б складніше.

Військове положення поширюється на всі портові зони, а тому може вплинути на роботу транспортної інфраструктури та порушити режим експортних перевезень. Фактор непереборної сили визначає пріоритет військових вантажів і подачі транспорту для нього. Ступінь ризику залежатиме від чіткої організації роботи інфраструктури транспорту.

Виконання зобов'язань за контрактами поставки продукції на зовнішні ринки може бути порушено при настанні форс-мажорних обставин, яким і є введення військового положення. Але все залежить від того, як виписаний пункт про форс-мажор у договорі. Серйозні учасники ринку, за словами Максима Мартинюка, не будуть ним зловживати, зберігаючи репутацію надійного постачальника, тому ризики займають середню позицію за ступенем впливу. Поки відвантаження проходять в штатному режимі.

Коливання ціни - ще один вид ризику, пов'язаний з ескалацією конфлікту на Азовському морі. Він мінімальний – останні біржові дані свідчать про коливання цін на пшеницю в діапазоні 1%. Нова сесія після введення військового положення буде більш показова, але навряд чи цифри будуть інші.

Може вирости і вартість фрахту, але незначно і не найближчим часом, так як судна фрахтуються заздалегідь. Через місяць фактор воєнного стану перестане діяти.

Страхові компанії також відреагують на складну ситуацію і, ймовірно, врахують додаткові ризики при укладанні договорів страхування всіх видів операцій у портах Азов'я.

Ризик нестачі продовольства на внутрішньому ринку 10 областей з військовим становищем відсутній, оскільки у цих регіонах немає дефіциту основних продуктів харчування і пропозиція набагато перевищує попит.

За словами Максима Мартинюка, Мінагрополітики допоможе вирішити всі питання, які можуть виникнути в учасників ринку в умовах воєнного стану.

Фото: facebook.com/Максим-Мартинюк