Военным прокурором Западного округа назначен Вдовитченко

Новости Политика 09.08.2018 - 02:15
Фото: Виталий Вдовитченко (facebook.com/LarysaSargan)
Фото: Виталий Вдовитченко (facebook.com/LarysaSargan)

Военным прокурором Львовского гарнизона стал майор юстиции Виталий Горпинич

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в среду, 8 августа, представил во Львове нового руководителя военной прокуратуры Западного региона Виталия Вдовитченко. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

До этого Вдовитченко занимал должность первого заместителя военного прокурора Объединенных сил.

Также офицерам прокуратуры были представлены новоназначенные заместитель военного прокурора региона - полковник юстиции Сергей Коцюба и военный прокурор Львовского гарнизона - майор юстиции Виталий Горпинич.

В ходе представления Матиос выразил уверенность, что на новых должностях прокуроры продолжат эффективную борьбу с коррупцией в Западном регионе и приложат максимум усилий для снижения преступности и соблюдения действующего законодательства в Вооруженных силах и других военных формированиях.

Предшественника Виталия Вдовитченко Олега Сенюка назначили заместителем главного военного прокурора Анатолия Матиоса, а подполковника юстиции Белоусова Евгения Александровича - первым заместителем военного прокурора объединенных сил.

 

Анатолий Матиос представил коллективу военной прокуратуры Западного региона Украины нового руководителя 8 августа 2018...

Опубликовано Ларисой Сарган Среда, 8 августа 2018 г.

Напомним, в мае 2017 года полковник юстиции, бывший руководитель военной прокуратуры Западного региона Украины Олег Сенюк был назначен военным прокурором сил антитеррористической операции.

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Теги:  Львов,  Прокуратура  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС