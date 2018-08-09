Военным прокурором Западного округа назначен Вдовитченко

Военным прокурором Львовского гарнизона стал майор юстиции Виталий Горпинич

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в среду, 8 августа, представил во Львове нового руководителя военной прокуратуры Западного региона Виталия Вдовитченко. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

До этого Вдовитченко занимал должность первого заместителя военного прокурора Объединенных сил.

Также офицерам прокуратуры были представлены новоназначенные заместитель военного прокурора региона - полковник юстиции Сергей Коцюба и военный прокурор Львовского гарнизона - майор юстиции Виталий Горпинич.

В ходе представления Матиос выразил уверенность, что на новых должностях прокуроры продолжат эффективную борьбу с коррупцией в Западном регионе и приложат максимум усилий для снижения преступности и соблюдения действующего законодательства в Вооруженных силах и других военных формированиях.

Предшественника Виталия Вдовитченко Олега Сенюка назначили заместителем главного военного прокурора Анатолия Матиоса, а подполковника юстиции Белоусова Евгения Александровича - первым заместителем военного прокурора объединенных сил.

Анатолий Матиос представил коллективу военной прокуратуры Западного региона Украины нового руководителя 8 августа 2018... Опубликовано Ларисой Сарган Среда, 8 августа 2018 г.

Напомним, в мае 2017 года полковник юстиции, бывший руководитель военной прокуратуры Западного региона Украины Олег Сенюк был назначен военным прокурором сил антитеррористической операции.