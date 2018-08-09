Військовим прокурором Західного округу призначено Вдовитченка

Новини Політика 09.08.2018 - 02:15
Фото: Віталій Вдовитченко (facebook.com/LarysaSargan)
Фото: Віталій Вдовитченко (facebook.com/LarysaSargan)

Військовим прокурором Львівського гарнізону став майор юстиції Віталій Горпинич

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос у середу, 8 серпня, представив у Львові нового очільника військової прокуратури Західного регіону Віталія Вдовитченка. Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

До цього Вдовитченко обіймав посаду першого заступника військового прокурора Об’єднаних сил.

Також офіцерам прокуратури було представлено новопризначених заступника військового прокурора регіону - полковника юстиції Сергія Коцюбу та військового прокурора Львівського гарнізону - майора юстиції Віталія Горпинича.

Під час представлення Матіос висловив упевненість, що на нових посадах прокурори продовжать ефективну боротьбу з корупцією в Західному регіоні та докладуть максимум зусиль для зниження злочинності та дотримання чинного законодавства у Збройних силах та інших військових формуваннях.

Попередника Віталія Вдовитченка Олега Сенюка призначили заступником головного військового прокурора Анатолія Матіоса, а підполковника юстиції Білоусова Євгена Олександровича - першим заступником військового прокурора об’єднаних сил.

 

Анатолій Матіос представив колективу військової прокуратури Західного регіону України нового очільника 8 серпня 2018...

Опубліковано Ларисою Сарган Середа, 8 серпня 2018 р.

Нагадаємо, у травні 2017 року полковника юстиції, колишнього керівника військової прокуратури Західного регіону України Олега Сенюка було призначено військовим прокурором сил антитерористичної операції.

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