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Военным будут платить по 100 тысяч гривен, пока не закончится война, - Зеленский

Автор: Александр Белоус

Военнослужащим, которые держат оружие в руках, будут платить по 100 тысяч гривен в месяц. Такая сумма будет выплачиваться, пока не закончится война.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленский.

"Мы будем платить нашим военнослужащим, которые держат в руках оружие, по сто тысяч гривен в месяц. Не для того, чтобы нам сказали: спасибо. А для того, чтобы они знали, что страна им точно благодарна. И так будет до тех пор, пока не закончится эта война", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, министр обороны Украины Алексей Резников подписал срочную телеграмму о повышении финансового обеспечения военных с 1 марта.

Зарплаты военнослужащих увеличатся на 30 %. Смена окладов будет касаться абсолютно всех военных, еще не получивших повышение в этом году.

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