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Резников подписал повышение на треть зарплат военнослужащих

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Киев, Пятница 25 февраля 2022 19:42
Резников подписал повышение на треть зарплат военнослужащих Фото: Алексей Резников (mil.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Министр обороны Украины Алексей Резников подписал срочную телеграмму о повышении финансового обеспечения военных с 1 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Минобороны.

Зарплаты военнослужащих увеличатся на 30 %. Смена окладов будет касаться абсолютно всех военных, еще не получивших повышение в этом году.

"Еще в прошлом году мы брали на себя обязательство начать в 2022 году поднятие денежного довольствия военнослужащих. Это только первый шаг. Работаем дальше. Слава Украине, а также ее защитникам и защитницам!", – отметил Резников.

Решением министра предусмотрено установление ежемесячной премии, увеличение надбавки за особенности прохождения военной службы.

Если увеличение денежного довольствия после учета всех доплат будет оставаться меньше 30 %, то командиры будут обязаны увеличить размер ежемесячной премии до достижения указанного показателя роста.

Напомним, что Харьков обстреляли кассетными ракетами – ранены трое курсантов.

Между тем, МОН рекомендовал приостановить образовательный процесс на две недели.

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