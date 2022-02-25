Резников подписал повышение на треть зарплат военнослужащих

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Минобороны .

Зарплаты военнослужащих увеличатся на 30 %. Смена окладов будет касаться абсолютно всех военных, еще не получивших повышение в этом году.

"Еще в прошлом году мы брали на себя обязательство начать в 2022 году поднятие денежного довольствия военнослужащих. Это только первый шаг. Работаем дальше. Слава Украине, а также ее защитникам и защитницам!", – отметил Резников.

Решением министра предусмотрено установление ежемесячной премии, увеличение надбавки за особенности прохождения военной службы.

Если увеличение денежного довольствия после учета всех доплат будет оставаться меньше 30 %, то командиры будут обязаны увеличить размер ежемесячной премии до достижения указанного показателя роста.