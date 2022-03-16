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У всех военных РФ забирают документы, чтобы родственники не могли их опознать, - советник МВД

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Киев, Среда 16 марта 2022 10:08
У всех военных РФ забирают документы, чтобы родственники не могли их опознать, - советник МВД Фото: советник главы МВД Вадим Денисенко (investigator)
Автор: Валерия Полищук

Советник главы МВД Украины Вадим Денисенко заявил, что у всех российских военнослужащих, которых отправляют воевать в Украину, забирают документы. Поскольку в дальнейшем их не смогут опознать родственники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

Денисенко выразил надежду, что сегодня удастся продлить гуманитарные коридоры, поскольку по большей части это зависит от личной позиции руководителя Кремля Владимира Путина.

"Потому что все, что происходит в Мариуполе и Харькове, по моему глубокому убеждению, это личное указание Путина по блокаде Мариуполя и уничтожению Мариуполя и Харькова. Кроме того, сейчас российские корабли начинают обстреливать Мариуполь с моря. Ситуация сложная", - заявил он.

При этом советник главы МВД добавил, что был убит российский генерал-майор Митяев, однако при нем не оказалось документов.

"Не следует забывать, что вчера была серьезная победа в самом Мариуполе, когда наши войска смогли уничтожить большое количество российской техники, был убит российский генерал-майор Митяев. Я хотел бы обратить внимание, что у Митяева не было документов. Мы уже неделю замечаем, что у всех русских военных забирают документы, чтобы их родственники не могли опознать. Даже у генерал-майора отнимают документы", - подчеркнул Денисенко.

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