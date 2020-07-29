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На військових базах США оголосили тривогу через навчальні пуски іранських ракет

Світ, Середа 29 липня 2020 17:48
На військових базах США оголосили тривогу через навчальні пуски іранських ракет
Фото: американські військові (flickr.com/29thinfantrydivision)
Автор: Максим Зайченко

Військові США були приведені в бойову готовність

Іран під час військових навчань запустив дві балістичні ракети, що змусило американських військових вжити заходів безпеки. Оголосили тривогу на військово-повітряній базі Аль-Дафра в ОАЕ і на авіабазі Аль-Удейд в Катарі.

Про це повідомляє AP.

Як наголошується, іранські військові запустили балістичні ракети підземного базування в рамках навчань за участю макета авіаносця в Ормузькій протоці.

В результаті запусків ракет військові США були приведені в бойову готовність.

Обидві бази знаходяться за сотні кілометрів від місця проведення навчань.

Нагадаємо, Іран проводить масштабні повітряні та морські навчання біля стратегічного місця в Перській затоці: серед іншого, військові відпрацьовують атаку на американський авіаносець.

Також РБК-Україна писало, що Іран видав ордер на арешт президента США Дональда Трампа через загибель іранського генерала, командувача Корпусом варти ісламської революції (КВІР) Касема Сулеймані.

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