Военные заявили, что два российских самолета нарушили зону ПВО Южной Кореи

В субботу, 29 августа, власти Южной Кореи заявили, что два российских военных самолета нарушили зону ПВО страны. Корейские военные предупредили их об этом, после чего самолеты покинули зону.

Об этом сообщает агентство Yonhap.

По словам военных, предположительно морские патрульные самолеты Ил-38, вошли в зону в пятницу днем ​​без предварительного уведомления.

Самолеты вошли в зону, расположенную примерно в 330 км к юго-востоку от Сеула, где они пробыли около 30 минут. Границы Южной Кореи при этом нарушены не были.

Также агентство отмечает, что вторжение произошло в последний день совместных летних южнокорейско-американских военных учений.

Напомним, ранее Южная Корея и США задерживали начало военных учений из-за опасений по поводу COVID-19; коронавирус подтвердили у южнокорейского офицера.

Также РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын могут провести встречу до президентских выборов в Соединенных Штатах.