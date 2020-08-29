Військові заявили, що два російських літаки порушили зону ППО Південної Кореї

У суботу, 29 серпня, влада Південної Кореї заявила, що два російських військових літаки порушили зону ППО країни. Корейські військові попередили їх про це, після чого літаки покинули зону.

Про це повідомляє агентство Yonhap.

За словами військових, імовірно морські патрульні літаки Іл-38, увійшли в зону у п'ятницю вдень без попереднього повідомлення.

Літаки увійшли в зону, розташовану приблизно в 330 км на південний схід від Сеула, де вони пробули близько 30 хвилин. Кордону Південної Кореї при цьому порушені не були.

Також агентство зазначає, що вторгнення сталося в останній день спільних літніх южнокорейско-американських військових навчань.

Нагадаємо, раніше Південна Корея і США затримували початок військових навчань через побоювання з приводу COVID-19; коронавірус підтвердили у південнокорейського офіцера.

Також РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин можуть провести зустріч до президентських виборів у Сполучених Штатах.