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Военные Южной Кореи проводят операцию на границе с КНДР

Автор: Инна Собора

Южнокорейские военные проводят обыски возле границы с Северной Кореей. Там обнаружили неопознанного человека.

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Об этом пишет Reuters.

Операция проводилась вокруг демилитаризованной зоны, разделяющей Северную и Южную Кореи в восточном регионе. Ее провели после обнаружения неопознанного человека.

Человек был замечен пересекающим забор из колючей проволоки, установленный вдоль границы. Военные направили большую поисковую группу.

Напомним, ранее пограничники Северной Кореи (КНДР) застрелили чиновника министерства рыбного хозяйства Южной Кореи, когда он находился в море на лодке.

Ранее сообщалось, что Северная Корея заминировала границу с Китаем, чтобы не допустить проникновение коронавируса COVID-19 в страну.

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