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Військові Південної Кореї проводять операцію на кордоні з КНДР

Автор: Инна Собора

Південнокорейські військові проводять обшуки біля кордону з Північною Кореєю. Там виявили невпізнаного людини.

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Про це пише Reuters.

Операція проводилася навколо демілітаризованої зони, що розділяє Північну і Південну Кореї в східному регіоні. Її провели після виявлення невпізнаного людини.

Чоловік був помічений перетинають паркан з колючого дроту, встановлений уздовж кордону. Військові направили велику пошукову групу.

Нагадаємо, раніше прикордонники Північної Кореї (КНДР) застрелили чиновника міністерства рибного господарства Південної Кореї, коли він знаходився в морі на човні.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея замінувала кордон з Китаєм, щоб не допустити проникнення коронавіруса COVID-19 в країну.

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