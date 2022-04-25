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Военные ВСУ на Донбассе отбили 7 вражеских атак и уничтожили 62 единицы техники

Фото: украинский военный (mil.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Военные ВСУ на фронте в Донецкой и Луганской областях в течение суток успешно отбили 7 атак врага и нанесли существенный урон российским оккупантам в технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Операции объединенных сил.

Так, украинские защитники уничтожили за день:

  • 13 танков врага,
  • 3 артиллерийские системы,
  • 17 единиц бронированной техники,
  • 4 боевых бронированных машин,
  • 18 единиц автомобильной техники,
  • 4 топливозаправщика противника.
  • Также подразделения противовоздушной обороны в небе над Донбассом сбили 3 беспилотника типа "Орлан-10".

Всего за неделю военные группировки Объединенных сил отбили 63 вражеских атаки. Были уничтожены:

  • 1 зенитный ракетный комплекс врага,
  • 55 танков,
  • 20 артиллерийских систем,
  • 114 единиц бронированной техники,
  • 6 боевых бронированных машин,
  • 2 единицы специальной инженерной,
  • 62 единицы автомобильной техники,
  • 5 топливозаправщиков российской армии.
  • Подразделениями ПВО было сбито 5 самолетов, 1 вертолет, 28 беспилотных летательных аппаратов и 3 крылатых ракеты врага.

Ранее глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что войска РФ готовят наступление на Кривой Рог из Херсонской области, и сейчас город готов к обороне.

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