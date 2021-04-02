Военные вновь открыли огонь по протестующим в Мьянме, в стране отключен интернет

Так, силы безопасности открыли огонь по учасниках митинга возле города Мандалай. В результате четыре человека были ранены, двое из них - в критическом состоянии.

В городе Таму на границе с Индией полицейский, поддерживавший демократическое движение, был убит в столкновении с силами безопасности.

Сообщается, что власти приказали интернет-провайдерам сократить беспроводную широкополосную связь, лишив доступа большинство клиентов. Таким образом значительная часть страны осталась без интернета.

В ответ продемократические группы делились радиочастотами, автономными приложениями, которые работают без подключения к Интернету, и советами по использованию SMS-сообщений в качестве альтернативы службам передачи данных для общения.