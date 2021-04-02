Військові знову відкрили вогонь по демонстрантах в М'янмі, в країні відключений інтернет

Так, сили безпеки відкрили вогонь з учасників мітингу біля міста Мандалай. В результаті чотири людини були поранені, двоє з них - у критичному стані.

У місті Таму на кордоні з Індією поліцейський, який підтримував демократичний рух, був убитий в сутичці з силами безпеки.

Повідомляється, що влада наказала інтернет-провайдерам скоротити бездротовий широкосмуговий зв'язок, позбавивши доступу більшість клієнтів. Таким чином значна частина країни залишилася без інтернету.

У відповідь продемократичні групи ділилися радіочастотами, автономними програмами, які працюють без підключення до Інтернету, і порадами щодо використання SMS-повідомлень в якості альтернативи служб передачі даних для спілкування.