Военные уничтожили российский "Град" и склад боекомплекта и показали видео

Украинским военным на юге Украины успешно удается уничтожать вражескую технику и боекомплект к ней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.
На юге Украины военные засняли момент, как они уничтожили российскую реактивную систему залпового огня БМ-21"Град".
После уничтожения установки, аэроразведчики в посадке заметили активность оккупантов и склад боекомплекта, которых тоже удалось ликвидировать.
Напомним, ранее морпехи показали, как им успешно удалось устроили засаду и уничтожить группу оккупантов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.