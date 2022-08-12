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Военные уничтожили российский "Град" и склад боекомплекта и показали видео

Фото: Генштаб показал видео, на котором украинские военные уничтожили российский "Град" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинским военным на юге Украины успешно удается уничтожать вражескую технику и боекомплект к ней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

На юге Украины военные засняли момент, как они уничтожили российскую реактивную систему залпового огня БМ-21"Град".

После уничтожения установки, аэроразведчики в посадке заметили активность оккупантов и склад боекомплекта, которых тоже удалось ликвидировать.

Напомним, ранее морпехи показали, как им успешно удалось устроили засаду и уничтожить группу оккупантов.

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