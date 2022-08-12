Військові знищили російський "Град" і склад боєкомплекту та показали відео

Українським військовим на півдні України успішно вдається знищувати ворожу техніку та боєкомплект до неї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.
На півдні України військові зафільмували момент, як вони знищили російську реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град".
Після знищення установки, аеророзвідники у посадці помітили активність окупантів та склад боєкомплекту, яких теж вдалося ліквідувати.
Нагадаємо, раніше морпіхи показали, як їм успішно вдалося влаштували засідку та знищити групу окупантів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.