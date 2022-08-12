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Військові знищили російський "Град" і склад боєкомплекту та показали відео

Фото: Генштаб показав відео, на якому українські військові знищили російський "Град" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Українським військовим на півдні України успішно вдається знищувати ворожу техніку та боєкомплект до неї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.

На півдні України військові зафільмували момент, як вони знищили російську реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град".

Після знищення установки, аеророзвідники у посадці помітили активність окупантів та склад боєкомплекту, яких теж вдалося ліквідувати.

Нагадаємо, раніше морпіхи показали, як їм успішно вдалося влаштували засідку та знищити групу окупантів.

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