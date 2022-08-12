ua ru
Пт, 12 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Военные уничтожили российский "Град" и склад боекомплекта и показали видео

Новина українською →
Украина, Пятница 12 августа 2022 21:36
Военные уничтожили российский "Град" и склад боекомплекта и показали видео Фото: Генштаб показал видео, на котором украинские военные уничтожили российский "Град" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинским военным на юге Украины успешно удается уничтожать вражескую технику и боекомплект к ней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

На юге Украины военные засняли момент, как они уничтожили российскую реактивную систему залпового огня БМ-21"Град".

После уничтожения установки, аэроразведчики в посадке заметили активность оккупантов и склад боекомплекта, которых тоже удалось ликвидировать.

Напомним, ранее морпехи показали, как им успешно удалось устроили засаду и уничтожить группу оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Продукты будут дорожать? Как изменились цены за месяц и чего ждать до конца года
Продукты будут дорожать? Как изменились цены за месяц и чего ждать до конца года
DAILY
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей