Военные уничтожили российский "Град" и склад боекомплекта и показали видео

Украинским военным на юге Украины успешно удается уничтожать вражескую технику и боекомплект к ней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

На юге Украины военные засняли момент, как они уничтожили российскую реактивную систему залпового огня БМ-21"Град". После уничтожения установки, аэроразведчики в посадке заметили активность оккупантов и склад боекомплекта, которых тоже удалось ликвидировать.