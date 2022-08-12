Військові знищили російський "Град" і склад боєкомплекту та показали відео

Українським військовим на півдні України успішно вдається знищувати ворожу техніку та боєкомплект до неї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.

На півдні України військові зафільмували момент, як вони знищили російську реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град". Після знищення установки, аеророзвідники у посадці помітили активність окупантів та склад боєкомплекту, яких теж вдалося ліквідувати.