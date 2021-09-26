UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Военные Украины и США провели совместное десантирование на учениях Rapid Trident-2021

Автор: Артур Родивилов

Состоялось совместное десантирование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, военнослужащих США и других подразделений стран-партнеров. Оно прошло в рамках многонациональных учений Rapid Trident-2021

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.

Отмечается, что десантирование происходило с американских военнотранспортных самолетов С-130 "Геркулес" с применением десантных парашютных систем США Т-11 с высоты 400 метров.

В десантировании участвовали бойцы 13-го отдельного десантно-штурмового батальона.

Отмечается, что накануне личный состав, который уже имеет немалый опыт десантирования с отечественных десантных парашютных систем и различных типов летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, прошел соответствующую предварительную подготовку под руководством инструкторов ВС США.

Напомним, во Львовской области с 20 сентября проходят масштабные украинско-американские военные учения Rapid Trident-2021. В них принимают участие 6 тысяч военных из 15 стран. Маневры завершатся 1 октября.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины