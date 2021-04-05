Военные США закрыли сверхсекретный объект в Гуантанамо

Военные США перевели всех наиболее опасных заключенных Гуантанамо из так называемого сверхсекретного лагеря № 7, где действовали самые строгие условия содержания, в соседний блок - лагерь № 5. Все сорок заключенных теперь перемещены из трех объектов в два.

В так называемом секретном лагере № 7 в условиях особо строго режима содержались наиболее опасные заключенные.

Как утверждают в командовании, эти изменения не ставят под угрозу безопасность персонала и не нарушают существующие условия содержания заключенных. При этом поясняется, что это было сделано, в том числе для "сокращения операционных издержек".

Отметим, что спецтюрьма в Гуантанамо расположена на военно-морской базе в заливе Гуантанамо на Кубе, в 15 км от одноименного города. В 1990-е годы здесь был фильтрационный лагерь для беженцев с Кубы и Гаити, которые пытались перебраться в Соединенные Штаты. Решение о создании спецтюрьмы на территории базы принял Пентагоном в рамках антитеррористической программы администрации президента Джорджа Буша - младшего.

В период с ноября 2001 года по март 2002 года администрацией Буша был издан ряд указов, касающихся учреждения тюрьмы для особо опасных преступников, определения их статуса и создания специальных судебных органов - военных комиссий, находившихся в ведении министерства обороны. Лагерь временного содержания в Гуантанамо был переоборудован и перепрофилирован в полноценное пенитенциарное учреждение.

Напомним, в 2018 году Дональд Трамп распорядился свернуть программу по закрытию тюрьмы на базе Гуантанамо.

В 2013 году бывший президент США Барак Обама заявлял, что тюрьма Гуантанамо противоречит ценностям Соединенных Штатов и наносит стране ущерб.

Позже, 23 февраля 2016 года Обама, все еще будучи на посту президента США, представил план относительно закрытия тюрьмы в Гуантанамо.

"Давайте пойдем вперед и закроем эту главу, - сказал тогда Обама и добавил: Я не хочу перекладывать эту проблему на плечи следующему президенту, кем бы он не был".