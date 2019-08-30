Военные США останутся в Афганистане даже после подписания мирного соглашения

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что США продолжат поддерживать военное присутствие в Афганистане, даже после достижения мирного соглашения с талибами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News Radio.

В то же время Трамп уточнил, что решение будет принято после того, как численность военнослужащих уменьшится до 8600.

"Мы намерены сохранить присутствие в Афганистане. Мы существенно уменьшаем это присутствие, но оно там будет всегда", - сказал Трамп.

Он также добавил, что США еще могут значительно усилить свое присутствие в Афганистане, если талибы снова "устроят там что-то".

"Мы вернемся с такой силой, которой они никогда раньше не видели", - пригрозил Трамп.

Напомним, 20 августа представитель госдепартамента США по вопросам Афганистана Залмай Халилзад в столице Катара Дохе договорился с "Талибаном" о выводе американских войск и первых шагах к перемирию. Представители США и талибы согласовали условия мирного соглашения, однако его подписание откладывается из-за позиции официальных властей Афганистана.