Військові США залишаться в Афганістані навіть після підписання мирної угоди

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Трамп не виключає посилення присутності військового контингенту США у разі порушень з боку талібів

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що США продовжуватимуть підтримувати військову присутність в Афганістані, навіть після досягнення мирної угоди з талібами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News Radio.

Водночас Трамп уточнив, що рішення буде ухвалене після того, як чисельність військовослужбовців зменшиться до 8600.

"Ми маємо намір зберегти присутність у Афганістані. Ми суттєво зменшуємо цю присутність, але вона там буде завжди", - сказав Трамп.

Він також додав, що США ще можуть значно посилити свою присутність у Афганістані, якщо таліби знову "вчинять там щось".

"Ми повернемося з такою силою, якої вони ніколи раніше не бачили", - пригрозив Трамп.

Нагадаємо, 20 серпня представник держдепартаменту США з питань Афганістану Залмай Халілзад у столиці Катару Дохі домовився з "Талібаном" про виведення американських військ і перші кроки до перемир'я. Представники США й таліби погодили умови мирної угоди, однак її підписання відкладається через позицію офіційної влади Афганістану.