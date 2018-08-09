Військові повідомили про запуск по Ізраїлю 70 ракет із сектора Гази

Новини Надзвичайні події 09.08.2018 - 04:44
Фото: кордон Ізраїлю і сектора Гази (wikipedia.org)
Фото: кордон Ізраїлю і сектора Гази (wikipedia.org)

Система ППО "Залізний купол" перехопила 11 ракет

З сектора Гази по Ізраїлю запустили близько 70 ракет, з них 11 були перехоплені системою ППО "Залізний купол", більшість снарядів впали в незаселеній місцевості. Про це йдеться в повідомленні Армії оборони Ізраїлю (IDF) у Twitter.

"За останні 5 годин з сектора Гази в Ізраїлі було запущено близько 70 ракет. Система повітряної оборони "Залізний купол" перехопила 11 запусків, більшість ракет потрапили у незаселені райони", - йдеться в повідомленні.

За даними ізраїльських ЗМІ, ракетні обстріли були проведені палестинським угрупуванням ХАМАС після того, як напередодні ізраїльська авіація завдала ударів по сектору Гази.

Нагадаємо, в результаті обстрілу ізраїльською артилерією військових об'єктів ісламістського угруповання ХАМАС на півночі сектора Гази загинули двоє палестинців.

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Теги:  Сектор Газа,  Ізраїль,  ракета  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС