Військові повідомили про запуск по Ізраїлю 70 ракет із сектора Гази

Система ППО "Залізний купол" перехопила 11 ракет

З сектора Гази по Ізраїлю запустили близько 70 ракет, з них 11 були перехоплені системою ППО "Залізний купол", більшість снарядів впали в незаселеній місцевості. Про це йдеться в повідомленні Армії оборони Ізраїлю (IDF) у Twitter.

"За останні 5 годин з сектора Гази в Ізраїлі було запущено близько 70 ракет. Система повітряної оборони "Залізний купол" перехопила 11 запусків, більшість ракет потрапили у незаселені райони", - йдеться в повідомленні.

In the last 5 hours, approximately 70 rockets were launched from the Gaza Strip at Israel. The Iron Dome aerial defense system intercepted 11 launches the majority of the rockets hit open areas. — IDF (@IDFSpokesperson) August 8, 2018

За даними ізраїльських ЗМІ, ракетні обстріли були проведені палестинським угрупуванням ХАМАС після того, як напередодні ізраїльська авіація завдала ударів по сектору Гази.

Нагадаємо, в результаті обстрілу ізраїльською артилерією військових об'єктів ісламістського угруповання ХАМАС на півночі сектора Гази загинули двоє палестинців.