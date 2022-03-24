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Военные сбили вражеский самолет и крылатую ракету, которая летела в сторону Кривого Рога, - Ким

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Четверг 24 марта 2022 13:38
Военные сбили вражеский самолет и крылатую ракету, которая летела в сторону Кривого Рога, - Ким Украинские военные сбили вражескую ракету (perild.com)
Автор: Татьяна Самарук

Россия уже ровно месяц жестоко разрушает украинские города и убивает людей. В частности, глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал об успешном уничтожении вражеского самолета, а также крылатой ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы.

По его словам, ночью удалось сбить вражеский самолет и ракету. Причем последняя летела не на Николаев, а в сторону Кривого Рога.

"Сегодня ночью сбили один самолет и одну крылатую ракету. Летела не к нам, а в сторону Кривого Рога. Дальше будем работать над тем, чтобы эти ракеты нас меньше беспокоили", - сказал он.

Ранее мы сообщали, что украинские десантники уничтожили диверсантов, которые использовали гражданские авто.

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