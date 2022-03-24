Військові збили ворожий літак та крилату ракету, яка летіла в бік Кривого Рогу, - Кім
Росія вже рівно місяць жорстоко руйнує українські міста та вбиває людей. Зокрема, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про успішне знищення ворожого літака, а також крилатої ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника.
За його словами, уночі вдалося збити ворожий літак і ракету. Причому остання летіла не на Миколаїв, а в сторону Кривого Рогу.
"Сьогодні вночі збили один літак і одну крилату ракету. Летіла не до нас, а в сторону Кривого Рогу. Далі працюватимемо над тим, щоб ці ракети нас менше турбували", - сказав він.
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