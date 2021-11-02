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Военные самолеты Эстонии нарушили воздушную границу Финляндии

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Вторник 02 ноября 2021 20:10
Военные самолеты Эстонии нарушили воздушную границу Финляндии Фото: военные самолеты Эстонии нарушили воздушную границу Финляндии (mil.ee)
Автор: Сергей Пышкин

Два учебно-тренировочных самолета ВВС Эстонии нарушили воздушное пространство Финляндии рядом с островом Уто. Посол страны выразил сожаление по поводу инцидента.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Как отмечает Главный штаб сил обороны Эстонии, инцидент с самолетами был следствием человеческой ошибки во время учений. В то же время нарушение воздушной границы длилось меньше минуты.

Посол Эстонии выразил сожаление по поводу инцидента и отметил, что страна после завершения расследования, введет все необходимые меры, чтобы предотвращать подобные случаи в будущем.

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