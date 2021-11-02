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Військові літаки Естонії порушили повітряний кордон Фінляндії

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Вівторок 02 листопада 2021 20:10
Військові літаки Естонії порушили повітряний кордон Фінляндії Фото: військові літаки Естонії порушили повітряний кордон Фінляндії (mil.ee)
Автор: Сергій Пишкін

Два навчально-тренувальних літаки ВПС Естонії порушили повітряний простір Фінляндії поруч з островом Уто. Посол країни висловив жаль з приводу інциденту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ERR.

Як відзначає Головний штаб сил оборони Естонії, інцидент з літаками був наслідком людської помилки під час навчань. Водночас порушення повітряного кордону тривало менше ніж хвилину.

Посол Естонії висловив жаль з приводу інциденту й відзначив, що країна після завершення розслідування, запровадить усі необхідні заходи, або запобігати цьому в майбутньому.

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