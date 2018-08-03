Военные РФ вызвали на Донбассе пожар на поле с урожаем, - разведка

Во время минирования территории боевики допустили детонацию боеприпасов, что вызвало пожар

В неподконтрольных районах Донбасса российские военнослужащие во время минирования территории вызвали пожар на поле с урожаем зерновых и в лесополосе рядом. Об этом со ссылкой на данные Главного управления разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

По данным разведки, российские оккупационные войска активизировали работы по оборудованию своих передовых позиций дополнительными минно-взрывными заграждениями. При этом боевики игнорируют правила пожарной безопасности, что влечет за собой возникновение многочисленных пожаров на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"В частности, на участке минирования передовой позиции одного из подразделений 1 АК ВС РФ, в результате детонации мин произошел взрыв и начался пожар. В результате, огнем было уничтожено большую площадь урожая зерновых культур, часть лесополосы, сельскохозяйственную технику и имущество гражданского населения", - отметил Гуцуляк.

Известно, что местные жители возмутились тем, что российские военнослужащие после совершенного отказались помогать тушить огонь. Также оккупационное командование отказалось признать причиной пожара взрыв мин и компенсировать пострадавшим ущерб от пожара.

Напомним, 2 августа 2018 года украинская разведка сообщила, что в Горловке Донецкой области российские военнослужащие обстреляли группу подростков. В результате несколько подростков получили ранения.