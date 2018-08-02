На Донбасі російські військові обстріляли групу підлітків, - ГУР

Бойовики обстріляли натовп підлітків в Горлівці, є поранені

У Горлівці (Донецька область) російські військовослужбовці обстріляли шрупу підлітків, в результаті обстрілу кілька підлітків отримали поранення. Про це на брифінгу сказав речник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони, на окупованих територіях почастішали випадки неправомірних дій з боку російських військових на адресу місцевих жителів.

"У Горлівці російські військовослужбовці, розважаючись в громадському місці, обстріляли з автоматичної зброї групу молоді, і кілька підлітків отримали вогневі поранення", - повідомив Гуцуляк.

Зазначимо, що розслідування інциденту почала "військова комендатура" так званої "Донецької народної республіки".

Крім того встановлено, що російські прикордонники посилили охорону кордону, щоб не допустити проникнення злочинців, які переховуються від слідства в Росії.

Нагадаємо, раніше проросійські бойовики на Донбасі обстріляли селище Стара Миколаївка під окупованій Горлівкою.