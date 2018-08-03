Військові РФ спричинили на Донбасі пожежу на полі з урожаєм, - розвідка

Під час мінування території бойовики допустили детонацію мін, що спричинило пожежу

У непідконтрольних районах Донбасу російські військовослужбовці під час мінування території спричинили пожежу на полі з урожаєм зернових та у лісосмузі поряд. Про це з посиланням на дані Головного управління розвідки повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

Зокрема, за даними розвідки, російські окупаційні війська активізували роботи з обладнання своїх передових позицій додатковими мінно-вибуховими загородженнями. При цьому бойовики ігнорують правила пожежної безпеки, що спричиняє виникнення чисельних пожеж на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

"Зокрема, на ділянці мінування передової позиції одного з підрозділів 1 АК ЗС РФ, внаслідок детонації мін стався вибух і розпочалася пожежа. У результаті, вогнем було знищено велику площу врожаю зернових культур, частину лісосмуги, сільськогосподарську техніку та майно цивільного населення", - зазначив Гуцуляк.

Відомо, що місцеві мешканці обурилися тим, що російські військовослужбовці після вчиненого відмовились допомагати гасити вогонь. Також окупаційне командування відмовилось визнати причиною пожежі вибух мін та компенсувати постраждалим збитки від пожежі.

Нагадаємо, 2 серпня 2018 року українська розвідка повідомила, що у Горлівці Донецької області російські військовослужбовці обстріляли групу підлітків. У результаті кілька підлітків отримали поранення.