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Военные РФ устроили в Крыму "сбор" командного состава Черноморского флота

Автор: Мария Кучерявец

Российские военные провели в оккупированном Крыму "сбор" командного состава Черноморского флота. Во время которого демонстрировали "методику обороны" и захват участка побережья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.

Известно, что "сбор" проходил на полигоне "Опук" под руководством командующего ЧФ адмирала Игоря Осипова.

"Его основной целью стало изучение офицерами современных форм и способов применения сил флота при решении задач по назначению", - говорится в сообщении.

Указано, что в ходе "демонстрации практических действий" было проведено учебное сражение с высадкой морской пехоты на бронетранспортерах БТР-82А на необорудованное побережье, подавлением опорных пунктов противодесантной обороны условного противника и закреплением десантно-штурмовых подразделений тактического десанта.

Также были "продемонстрированы" основные тактические приемы при ведении боя за высадку десанта: огневое поражение корабельного берега и захват плацдарма морским десантом.

В Минобороны России сообщили, что "сбор" длился пять дней. В нем участвовало около ста офицеров командного состава.

Напомним, недавно в РФ заявили об отводе 10 тысяч военных в места постоянной дислокации после месяца "полевых занятий". Они проводились в нескольких регионах, в том числе граничащих с Украиной.

Ранее стало известно, что Россия после оккупации Крымского полуострова увеличила количество кораблей Черноморского флота. В частности, количество судов увеличилось втрое.

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