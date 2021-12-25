Військові РФ влаштували в Криму "збір" командного складу Чорноморського флоту

Відомо, що "збір" проходив на полігоні "Опук" під керівництвом командувача ЧФ адмірала Ігоря Осипова.

"Його основною метою стало вивчення офіцерами сучасних форм та способів застосування сил флоту при вирішенні завдань із призначення", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що у ході у ході "демонстрації практичних дій" було проведено навчальний бій з висадкою морської піхоти на бронетранспортерах БТР-82А на необладнане узбережжя, придушенням опорних пунктів протидесантної оборони умовного супротивника та закріпленням десантно-штурмових підрозділів на плацдармі для забезпечення висадки основних сил морського тактичного десанту.

Також були "продемонстровані" основні тактичні прийоми при веденні бою за висадку десанту: вогневе ураження корабельної берег та захоплення плацдарму морським десантом.

У Міноборони Росії повідомили, що "збір" тривав п'ять днів. У ньому брали участь близько ста офіцерів командного складу.