ru ua
Сб, 25 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Военные РФ устроили в Крыму "сбор" командного состава Черноморского флота

Новина українською →
Крым, Суббота 25 декабря 2021 14:49
Военные РФ устроили в Крыму "сбор" командного состава Черноморского флота Фото: военные РФ устроили в Крыму "сбор" командного состава Черноморского флота (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские военные провели в оккупированном Крыму "сбор" командного состава Черноморского флота. Во время которого демонстрировали "методику обороны" и захват участка побережья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.

Известно, что "сбор" проходил на полигоне "Опук" под руководством командующего ЧФ адмирала Игоря Осипова.

"Его основной целью стало изучение офицерами современных форм и способов применения сил флота при решении задач по назначению", - говорится в сообщении.

Указано, что в ходе "демонстрации практических действий" было проведено учебное сражение с высадкой морской пехоты на бронетранспортерах БТР-82А на необорудованное побережье, подавлением опорных пунктов противодесантной обороны условного противника и закреплением десантно-штурмовых подразделений тактического десанта.

Также были "продемонстрированы" основные тактические приемы при ведении боя за высадку десанта: огневое поражение корабельного берега и захват плацдарма морским десантом.

В Минобороны России сообщили, что "сбор" длился пять дней. В нем участвовало около ста офицеров командного состава.

Напомним, недавно в РФ заявили об отводе 10 тысяч военных в места постоянной дислокации после месяца "полевых занятий". Они проводились в нескольких регионах, в том числе граничащих с Украиной.

Ранее стало известно, что Россия после оккупации Крымского полуострова увеличила количество кораблей Черноморского флота. В частности, количество судов увеличилось втрое.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Крым Оккупированные территории
NEWS
Сегодня празднуют Рождество по Григорианскому календарю: что надо знать об этом дне
Сегодня празднуют Рождество по Григорианскому календарю: что надо знать об этом дне
DAILY
Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад