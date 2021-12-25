ru ua
Сб, 25 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Військові РФ влаштували в Криму "збір" командного складу Чорноморського флоту

Новость на русском →
Крим, Субота 25 грудня 2021 14:49
Військові РФ влаштували в Криму "збір" командного складу Чорноморського флоту Фото: військові РФ влаштували в Криму "збір" командного складу Чорноморського флоту (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські військові провели в окупованому Криму "збір" командного складу Чорноморського флоту. Під час якого демонстрували "методику оборони" та захоплення ділянки узбережжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ.

Відомо, що "збір" проходив на полігоні "Опук" під керівництвом командувача ЧФ адмірала Ігоря Осипова.

"Його основною метою стало вивчення офіцерами сучасних форм та способів застосування сил флоту при вирішенні завдань із призначення", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що у ході у ході "демонстрації практичних дій" було проведено навчальний бій з висадкою морської піхоти на бронетранспортерах БТР-82А на необладнане узбережжя, придушенням опорних пунктів протидесантної оборони умовного супротивника та закріпленням десантно-штурмових підрозділів на плацдармі для забезпечення висадки основних сил морського тактичного десанту.

Також були "продемонстровані" основні тактичні прийоми при веденні бою за висадку десанту: вогневе ураження корабельної берег та захоплення плацдарму морським десантом.

У Міноборони Росії повідомили, що "збір" тривав п'ять днів. У ньому брали участь близько ста офіцерів командного складу.

Нагадаємо, нещодавно у РФ заявили про відведення 10 тисяч військових у місця постійної дислокації після місяця "польових занять". Вони проводилися в декількох регіонах, в тому числі тих, які межують з Україною.

Раніше стало відомо, що Росія після окупації Кримського півострова збільшила чисельність кораблів Чорноморського флоту. Зокрема, кількість суден збільшилася втричі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Крим Окуповані території
NEWS
Сьогодні святкують Різдво за Григоріанським календарем: що треба знати про цей день
Сьогодні святкують Різдво за Григоріанським календарем: що треба знати про цей день
DAILY
Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід