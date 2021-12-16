Военные РФ учились топить корабль с диверсантами в Черном море

Россия провела очередные военные учения в Черном море. В них задействовали истребители, бомбардировщики, ракетный комплекс "Бастион" для уничтожения корабля с диверсантами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны РФ.
В оборонном ведомстве уточнили, что в учениях принимали участие более 200 военнослужащих, 6 самолетов Су-30СМ и Су-24М, а также дивизион ракетного комплекса береговой обороны "Бастион". В тренировке были задействованы соединения Черноморского флота РФ.
Согласно легенде учений, в Черном море был обнаружен корабль с диверсантами. Для его уничтожения были подняты дежурные бомбардировщики. Одновременно в позиционный район выдвинулся дивизион ракетного комплекса "Бастион".
Тренировка проходила в два этапа. Во время первого уничтожить корабль тренировались экипажи самолетов Су-30СМ и Су-24М. На втором - был задействован комплекс "Бастион".
Напомним, в конце ноября Россия провела в Черном море учения с участием 10 самолетов и боевых кораблей.
Отметим, в этом же месяце в оккупированном Крыму военные РФ провели учения с привлечением ракетных комплексов "Триумф" и "Панцирь".