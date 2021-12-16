Военные РФ учились топить корабль с диверсантами в Черном море

Россия провела очередные военные учения в Черном море. В них задействовали истребители, бомбардировщики, ракетный комплекс "Бастион" для уничтожения корабля с диверсантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны РФ .

В оборонном ведомстве уточнили, что в учениях принимали участие более 200 военнослужащих, 6 самолетов Су-30СМ и Су-24М, а также дивизион ракетного комплекса береговой обороны "Бастион". В тренировке были задействованы соединения Черноморского флота РФ.

Согласно легенде учений, в Черном море был обнаружен корабль с диверсантами. Для его уничтожения были подняты дежурные бомбардировщики. Одновременно в позиционный район выдвинулся дивизион ракетного комплекса "Бастион".

Тренировка проходила в два этапа. Во время первого уничтожить корабль тренировались экипажи самолетов Су-30СМ и Су-24М. На втором - был задействован комплекс "Бастион".