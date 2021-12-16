UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Военные РФ учились топить корабль с диверсантами в Черном море

Автор: Дмитрий Кузнецов

Россия провела очередные военные учения в Черном море. В них задействовали истребители, бомбардировщики, ракетный комплекс "Бастион" для уничтожения корабля с диверсантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что в учениях принимали участие более 200 военнослужащих, 6 самолетов Су-30СМ и Су-24М, а также дивизион ракетного комплекса береговой обороны "Бастион". В тренировке были задействованы соединения Черноморского флота РФ.

Согласно легенде учений, в Черном море был обнаружен корабль с диверсантами. Для его уничтожения были подняты дежурные бомбардировщики. Одновременно в позиционный район выдвинулся дивизион ракетного комплекса "Бастион".

Тренировка проходила в два этапа. Во время первого уничтожить корабль тренировались экипажи самолетов Су-30СМ и Су-24М. На втором - был задействован комплекс "Бастион".

Напомним, в конце ноября Россия провела в Черном море учения с участием 10 самолетов и боевых кораблей.

Отметим, в этом же месяце в оккупированном Крыму военные РФ провели учения с привлечением ракетных комплексов "Триумф" и "Панцирь".

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЧерное море