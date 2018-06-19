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Интервью

Военные РФ на Донбассе подожгли полевой склад для сокрытия перерасхода боеприпасов, - ГУР

НовостиПроисшествия    19.06.2018 - 13:25
Фото: боевики на Донбассе (facebook.com/abazia)
Фото: боевики на Донбассе (facebook.com/abazia)

На передовых позициях оккупационных войск на Донбассе растет количество чрезвычайных происшествий

Военнослужащие Российской Федерации ( РФ) на Донбассе подожгли полевой склад для сокрытия перерасхода боеприпасов. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута.

Так, по данным разведки, из-за низкого уровня подготовки вновь прибывших наемников 1 и 2 "армейских корпусов" ВС РФ, растет количество чрезвычайных происшествий на передовых позициях оккупационных войск на Донбассе.

"17 июня военнослужащие одной из частей 2 АК совершили поджог полевого склада с целью сокрытия перерасхода боеприпасов. В докладе высшему командованию командир воинской части указал, что причиной уничтожения склада боеприпасов стало нарушение мер безопасности", - сообщили в Минобороны.

Кроме того, отмечается, что 16 июня разведка зафиксировала, что военные РФ на Донбассе обстреляли соседние позиции, в результате чего были ранены двое военных РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 18 июня 2018 года, пострадали двое украинских военных.

Хуг: пункты минских соглашений реализуются лишь частично ОБСЕ будет приветствовать любую инициативу для мирного урегулирования ситуации на Донбассе, - Хуг
Теги публикации: Российская Федерация, Донбасс, разведка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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