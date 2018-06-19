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Військові РФ на Донбасі підпалили польовий склад щоб приховування перевитрати боєприпасів, - ГУР

НовиниНадзвичайні події    19.06.2018 - 13:25
Фото: бойовики на Донбасі (facebook.com/abazia)
Фото: бойовики на Донбасі (facebook.com/abazia)

На передових позиціях окупаційних військ на Донбасі зростає кількість надзвичайних подій

Військовослужбовці Російської Федерації ( РФ) на Донбасі підпалили польовий склад щоб приховування перевитрати боєприпасів. Про це у ході брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Максим Праута.

Так, за даними розвідки, через низький рівень підготовки новоприбулих найманців 1 та 2 "армійських корпусів" ЗС РФ, зростає кількість надзвичайних подій на передових позиціях окупаційних військ на Донбасі.

"17 червня військовослужбовці однієї з частин 2 АК здійснили підпал польового складу з метою приховування перевитрати боєприпасів. У доповіді вищому командуванню командир військової частини вказав, що причиною знищення складу боєприпасів стало порушення заходів безпеки", - повідомили  у Міноборони.

Крім того, зазначається, що 16 червня розвідка зафіксувала, що військові РФ на Донбасі обстріляли  сусідні позиції, внаслідок чого було поранено двох військових РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 18 червня 2018 року, постраждали двоє українських військових

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Теги публікації: Російська Федерація, Донбас, розвідка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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