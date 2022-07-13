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Военные рассказали, какие российские ракеты сбивать сложнее всего

Новина українською →
Украина, Среда 13 июля 2022 16:43
Военные рассказали, какие российские ракеты сбивать сложнее всего Фото: сложнее всего сбивать российские "Искандеры" (armyinform com ua)
Автор: Наталия Гурковская

Сложнее всего сбивать российские "Искандеры" и "Точки-У". Реальнее уничтожить ракеты типа "Калибр", Х-55, Х-101.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полковника, спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната во время брифинга, в среду, 13 июля.

По его словам, зафиксировано около 10 случаев уничтожения крылатых ракет украинскими истребителями.

"Сбить крылатую ракету - вещь непростая. Чаще всего сбиваются летящие с типичной скоростью ракеты около 900 км в час. Это ракеты "Калибр", ракеты типа Х-55, Х-101. Их реальнее сбить нашим вооружением... Гораздо сложнее сбивать "Искандеры" и "Точки-У". Последняя поражает цель со скоростью более 4 тысяч км в час по баллистической траектории. А "Искандер" летит со скоростью более 8 тысяч км в час. Поэтому такая цель чрезвычайно тяжела... "Оникс", летящий со скоростью более 3 тысяч км", - рассказал Игнат.

Он добавил, что украинская авиация выполняет задачи фактически ежедневно, ежедневно наносит удары, групповые авиаудары по позициям оккупантов.

"В частности, наибольшими целями являются логистические центры противника, склады боеприпасов. По состоянию на вчера с начала полномасштабного вторжения совершено 1700 авиаударов по позициям оккупантов вертолетами. Залетают фактически на передний край обороны противника и уничтожают цели", - рассказал он.

Как сообщалось, также во время брифинга тало известно, что Россия применила весь арсенал своего ракетного оружия, нанося удары по Украине.

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