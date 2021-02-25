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Военные против Пашиняна. Что происходит в Армении и почему премьер заявил о попытке переворота

Автор: Ирина Гамерская

Генштаб Вооруженных сил Армении потребовал немедленной отставки премьер-министра Никола Пашиняна и всего правительства. Пашинян, в свою очередь, назвал это попыткой переворота в Армении.

Подробнее о ситуации в Армении - в материале РБК-Украина.

Пашинян обратился к участникам митинга

Никол Пашинян вышел к участникам митинга. В ходе общения с ними он отметил, что заявление об угрозе военного переворота было эмоциональным и призвал не допустить столкновений.

"Угроза переворота по большому счету управляема, это была эмоциональная реакция, и мы не должны строго относиться к нашим братьям”, - сказал Пашинян.

У здания правительства Армении собирается митинг

Как сообщают местные СМИ, к Площади Республики в Ереване стягивают сили полиции, у здания правительства страны происходят мелкие стычки. Правоохранители перекрыли вход в здание.

Пашинян заявил о попытке переворота в Армении

Пашинян считает заявление Генштаба попыткой военного переворота в Армении. Он призвал своих сторонников выйти на Площадь Республики, где в ближайшее время выступит с обращением.

Кроме того, Пашинян инициировал увольнение начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна.

Генштаб Армении требует отставки Пашиняна

Генштаб ВС Армении выступил с заявлением, в котором выразил протест из-за увольнения первого замначальника Генштаба "по недальновидным и необоснованным причинам".

"Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации...В связи с создавшейся ситуацией вооруженные силы Армении требуют отставки премьер-министра и правительства, одновременно предупреждая воздержаться от применения силы против народа, чьи дети погибли, защищая Родину...", - говорится в заявлении.

Заявление Генштаба подписало все руководство, включая начальника Оника Гаспаряна.

В Ереване прошли акции протеста

Как сообщают местные СМИ, утром 25 февраля в Ереване прошли акции протеста, участники которых требовали отставки премьера Никола Пашиняна. Активисты блокировали движение транспорта.

Спор из-за "Искандеров"

Премьер Никол Пашинян в интервью 1in.am заявил, но на момент боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, имеющиеся у Армении "Искандеры" "не взорвались или взорвались лишь на 10%".

Первый замглавы Генштаба Тиран Хачатрян, в комментарии СМИ опроверг такое заявление Пашиняна, заявив, что это невозможно.

После этого Хачатрян был уволен.

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Новости Украины АрменияНикол Пашинян
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