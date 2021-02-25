Військові проти Пашиняна. Що відбувається у Вірменії і чому прем'єр заявив про спробу перевороту

Пашинян звернувся до учасників мітингу

Нікол Пашинян вийшов до учасників мітингу. В ході спілкування з ними він зазначив, що заява про загрозу військового перевороту була емоційною і закликав не допустити зіткнень.

"Загроза перевороту за великим рахунком керована, це була емоційна реакція, і ми не повинні суворо ставитися до наших братів", - сказав Пашинян.

Біля будівлі уряду Вірменії збирається мітинг

Як повідомляють місцеві ЗМІ, до Площі Республіки в Єревані стягують сили поліції, біля будівлі уряду країни відбуваються дрібні сутички. Правоохоронці перекрили вхід в будівлю.

Пашинян заявив про спробу перевороту у Вірменії

Пашинян вважає заяву Генштабу спробою військового перевороту у Вірменії. Він закликав своїх прихильників вийти на Площу Республіки, де найближчим часом виступить із зверненням.

Крім того, Пашинян ініцюював звільнення начальника Генштабу ЗС Оніка Гаспаряна.

Генштаб Вірменії вимагає відставки Пашиняна

Генштаб ЗС Вірменії виступив із заявою, в якій висловив протест через звільнення першого заступника начальника Генштабу "з недалекоглядних і необґрунтованих причин".

"Прем'єр-міністр і уряд Вірменії відтепер не в змозі приймати адекватні рішення в цій кризовій і доленосній для вірменського народу ситуації...У зв'язку з ситуацією, збройні сили Вірменії вимагають відставки прем'єр-міністра та уряду, одночасно попереджаючи утриматися від застосування сили проти народу, чиї діти загинули, захищаючи Батьківщину...", - йдеться в заяві.

Заяву Генштабу підписало всі керівництво, включаючи начальника Оніка Гаспаряна.

В Єревані пройшли акції протесту

Як повідомляють місцеві ЗМІ, вранці 25 лютого в Єревані пройшли акції протесту, учасники яких вимагали відставки прем'єра Нікола Пашиняна. Активісти блокували рух транспорту.

Суперечка через "Іскандери"

Прем'єр Нікол Пашинян в інтерв'ю 1in.am заявив, але на момент бойових дій в Нагірному Карабасі восени 2020 року, наявні у Вірменії "Іскандери" "не вибухнули або вибухнули лише на 10% ".

Перший заступник голови Генштабу Тиран Хачатрян, в коментарі ЗМІ спростував таку заяву Пашиняна, заявивши, що це неможливо.

Після цього Хачатрян був звільнений.