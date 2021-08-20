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Военные применили газ и открыли огонь в воздух, чтобы сдержать толпу у аэропорта Кабула

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Кабул, Пятница 20 августа 2021 16:30
Военные применили газ и открыли огонь в воздух, чтобы сдержать толпу у аэропорта Кабула Фото: в аэропорту Кабула применили газ, чтобы оттеснить толпы людей (twitter.com/muslimvoices)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Военные применили слезоточивый газ и открыли огонь в воздух, чтобы сдержать толпу афганцев, пытающихся проникнуть в аэропорт Кабула. Принадлежность военнослужащих к какой-либо стране не уточняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Wall Street Journal.

Как сообщил изданию один из западных чиновников, военные в аэропорту Кабула для сдерживания толпы афганцев применили слезоточивый газ. Кроме того, солдаты открывали огонь в воздух, чтобы разогнать людей, пытающихся проникнуть на территории воздушной гавани.

Газета уточняет, что не ясно, были ли военнослужащие американскими, поскольку на территории аэропорта также находятся британские и афганские военные и другие войска западных стран.

По данным издания, военные периодически выходят к периметру аэропорта, который находится в окружении боевиков радикального движения "Талибан", чтобы разогнать толпу и расчистить путь семьям, пытающимся попасть на территорию воздушной гавани.

Напомним, ранее представитель НАТО заявил, что более 18 тысяч человек были вывезены из Кабула с тех пор, как талибы захватили столицу Афганистана.

Отметим, в аэропорту Кабула находятся 6 тысяч человек, которые вскоре будут эвакуированы.

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Талибан Афганистан Кабул
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