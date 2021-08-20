Военные применили газ и открыли огонь в воздух, чтобы сдержать толпу у аэропорта Кабула
Военные применили слезоточивый газ и открыли огонь в воздух, чтобы сдержать толпу афганцев, пытающихся проникнуть в аэропорт Кабула. Принадлежность военнослужащих к какой-либо стране не уточняется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Wall Street Journal.
Как сообщил изданию один из западных чиновников, военные в аэропорту Кабула для сдерживания толпы афганцев применили слезоточивый газ. Кроме того, солдаты открывали огонь в воздух, чтобы разогнать людей, пытающихся проникнуть на территории воздушной гавани.
Газета уточняет, что не ясно, были ли военнослужащие американскими, поскольку на территории аэропорта также находятся британские и афганские военные и другие войска западных стран.
По данным издания, военные периодически выходят к периметру аэропорта, который находится в окружении боевиков радикального движения "Талибан", чтобы разогнать толпу и расчистить путь семьям, пытающимся попасть на территорию воздушной гавани.
The situation at Kabul airport is a disaster. pic.twitter.com/aZHkUqJZA6— ian bremmer (@ianbremmer) August 20, 2021
Huge crowd outside #Kabul airport. Everyone wants to get inside the airport in the hope of evacuation and fleeing #Afghanistan . How many of them will get lucky? pic.twitter.com/KwVJQxM4wQ— Sudhir Chaudhary (@sudhirchaudhary) August 20, 2021
Views outside the compound entrance at Kabul Airport. Thousands gather with family and look forward to going out.#kabulairport #Afghanistan #Talibans #KabulHasFallen pic.twitter.com/ITzCq2gRXr— Afghan English (@AfghanEnglish_) August 20, 2021
Напомним, ранее представитель НАТО заявил, что более 18 тысяч человек были вывезены из Кабула с тех пор, как талибы захватили столицу Афганистана.
Отметим, в аэропорту Кабула находятся 6 тысяч человек, которые вскоре будут эвакуированы.