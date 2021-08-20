Военные применили газ и открыли огонь в воздух, чтобы сдержать толпу у аэропорта Кабула

Военные применили слезоточивый газ и открыли огонь в воздух, чтобы сдержать толпу афганцев, пытающихся проникнуть в аэропорт Кабула. Принадлежность военнослужащих к какой-либо стране не уточняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Wall Street Journal .

Как сообщил изданию один из западных чиновников, военные в аэропорту Кабула для сдерживания толпы афганцев применили слезоточивый газ. Кроме того, солдаты открывали огонь в воздух, чтобы разогнать людей, пытающихся проникнуть на территории воздушной гавани.

Газета уточняет, что не ясно, были ли военнослужащие американскими, поскольку на территории аэропорта также находятся британские и афганские военные и другие войска западных стран.

По данным издания, военные периодически выходят к периметру аэропорта, который находится в окружении боевиков радикального движения "Талибан", чтобы разогнать толпу и расчистить путь семьям, пытающимся попасть на территорию воздушной гавани.

The situation at Kabul airport is a disaster. pic.twitter.com/aZHkUqJZA6 — ian bremmer (@ianbremmer) August 20, 2021

Huge crowd outside #Kabul airport. Everyone wants to get inside the airport in the hope of evacuation and fleeing #Afghanistan . How many of them will get lucky? pic.twitter.com/KwVJQxM4wQ — Sudhir Chaudhary (@sudhirchaudhary) August 20, 2021