Військові застосували газ і відкрили вогонь у повітря, щоб стримати натовп біля аеропорту Кабула

Військові застосували сльозогінний газ і відкрили вогонь у повітря, щоб стримати натовп афганців, які намагаються проникнути в аеропорт Кабула. Належність військовослужбовців до будь-якої країни не уточнюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Wall Street Journal .

Як повідомив виданню один із західних чиновників, військові в аеропорту Кабула для стримування натовпу афганців застосували сльозогінний газ. Крім того, солдати відкривали вогонь у повітря, щоб розігнати людей, які намагаються проникнути на території повітряної гавані.

Газета уточнює, що не ясно, чи були військовослужбовці американськими, оскільки на території аеропорту також знаходяться британські та афганські військові та інші війська західних країн.

За даними видання, військові періодично виходять до периметра аеропорту, який знаходиться в оточенні бойовиків радикального руху "Талібан", щоб розігнати натовп і розчистити шлях сім'ям, які намагаються потрапити на територію повітряної гавані.

The situation at Kabul airport is a disaster. pic.twitter.com/aZHkUqJZA6 — ian bremmer (@ianbremmer) August 20, 2021

Huge crowd outside #Kabul airport. Everyone wants to get inside the airport in the hope of evacuation and fleeing #Afghanistan . How many of them will get lucky? pic.twitter.com/KwVJQxM4wQ — Sudhir Chaudhary (@sudhirchaudhary) August 20, 2021