Военные преступления россиян - геноцид. В "Слуге народа" требуют от мира признать это

"Сейчас продолжается сбор доказательств военных преступлений российских захватчиков. Задокументируют каждое преступление, чтобы признать геноцид украинской нации на мировом уровне. Русские нелюди будут отвечать за все горе, которое нам принесли", - сообщила председатель партии Елена Шуляк.

По ее словам, Украина будет добиваться признания геноцида украинцев на мировом уровне.

"Воочию увидела самое страшное: братские могилы. В Буче. В нашей современной, красивой до недавнего времени Буче. Не хватит слов, чтобы передать боль, отчаяние и ярость", - добавила Шуляк.

В ответ на такие зверства нардеп СН Юлия Гришина обратилась к миру с призывом ввести эмбарго на энергоносители, закрыть небо, порты, передать Украине оружие.

"Иначе никто, никто на этом свете не будет в безопасности! После этих кадров совершенно понятно, что мы имеем дело с военным преступником, который сошел с ума. Но в этом случае никакого психиатрического диагноза не поможет избежать ответственности", - подчеркнула она.