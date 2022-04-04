Військові злочини росіян - геноцид. У "Слузі народу" вимагають від світу визнати це

"Наразі триває збір доказів воєнних злочинів російських загарбників. Задокуметовують кожен злочин, щоб визнати геноцид української нації на світовому рівні. Російські нелюди будуть відповідати за все горе, яке нам принесли", - повідомила голова партії Олена Шуляк.

За її словами, Україна домагатиметься визнання геноциду українців на світовому рівні.

"На власні очі побачила найстрашніше: братські могили. У Бучі. У нашій сучасній, красивій донедавна Бучі. Не вистачить слів, щоб передати біль, розпач та лють", - додала Шуляк.

У відповідь на такі звірства нардеп СН Юлія Гришина звернулась до світу із закликом запровадити ембарго на енергоносії, закрити небо, порти, передати Україні зброю.

"Інакше ніхто, ніхто на цьому світі не буде в безпеці! Після цих кадрів абсолютно зрозуміло, що ми маємо справу з військовим злочинцем, який з'їхав з глузду. Але в цьому випадку ніякого психіатричного діагнозу не допоможе уникнути відповідальності", - наголосила вона.