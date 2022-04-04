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Военные преступления россиян - геноцид. В "Слуге народа" требуют от мира признать это

Новина українською →
Понедельник 04 апреля 2022 19:54
Военные преступления россиян - геноцид. В "Слуге народа" требуют от мира признать это Фото: в "Слуге народа" требуют от мира признать военные преступления россиян (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

То, что сделали российские оккупанты в Буче и других городах Украины - геноцид украинского народа. Украина будет добиваться признать этот факт на мировом уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

"Сейчас продолжается сбор доказательств военных преступлений российских захватчиков. Задокументируют каждое преступление, чтобы признать геноцид украинской нации на мировом уровне. Русские нелюди будут отвечать за все горе, которое нам принесли", - сообщила председатель партии Елена Шуляк.

По ее словам, Украина будет добиваться признания геноцида украинцев на мировом уровне.

"Воочию увидела самое страшное: братские могилы. В Буче. В нашей современной, красивой до недавнего времени Буче. Не хватит слов, чтобы передать боль, отчаяние и ярость", - добавила Шуляк.

В ответ на такие зверства нардеп СН Юлия Гришина обратилась к миру с призывом ввести эмбарго на энергоносители, закрыть небо, порты, передать Украине оружие.

"Иначе никто, никто на этом свете не будет в безопасности! После этих кадров совершенно понятно, что мы имеем дело с военным преступником, который сошел с ума. Но в этом случае никакого психиатрического диагноза не поможет избежать ответственности", - подчеркнула она.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента, член украинской переговорной группы Михаил Подоляк отмечал, что сегодня мир получил тотальный неописуемый ужас античеловечности в Буче, Ирпене, Гостомеле.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США тщательно документируют преступления россиян в Буче и во временно оккупированных городах.

В свою очередь, глава британского правительства Борис Джонсон пообещал дополнительную финансовую поддержку расследованию российских преступлений в Украине и дополнительные санкции агрессору.

Ряд организаций таких как ООН, Европейский совет, Еврокомиссия также заявили, что помогать в сборе доказательств и расследовании событий в Буче.

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