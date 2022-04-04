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Військові злочини росіян - геноцид. У "Слузі народу" вимагають від світу визнати це

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Понеділок 04 квітня 2022 19:54
Військові злочини росіян - геноцид. У "Слузі народу" вимагають від світу визнати це Фото: У "Слузі народу" вимагають від світу визнати військові злочини росіян (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Те, що зробили російські окупанти у Бучі та інших містах України - геноцид українського народу. Україна домагатиметься визнати цей факт на світовому рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

"Наразі триває збір доказів воєнних злочинів російських загарбників. Задокуметовують кожен злочин, щоб визнати геноцид української нації на світовому рівні. Російські нелюди будуть відповідати за все горе, яке нам принесли", - повідомила голова партії Олена Шуляк.

За її словами, Україна домагатиметься визнання геноциду українців на світовому рівні.

"На власні очі побачила найстрашніше: братські могили. У Бучі. У нашій сучасній, красивій донедавна Бучі. Не вистачить слів, щоб передати біль, розпач та лють", - додала Шуляк.

У відповідь на такі звірства нардеп СН Юлія Гришина звернулась до світу із закликом запровадити ембарго на енергоносії, закрити небо, порти, передати Україні зброю.

"Інакше ніхто, ніхто на цьому світі не буде в безпеці! Після цих кадрів абсолютно зрозуміло, що ми маємо справу з військовим злочинцем, який з'їхав з глузду. Але в цьому випадку ніякого психіатричного діагнозу не допоможе уникнути відповідальності", - наголосила вона.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента, член української переговорної групи Михайло Подоляк зазначав, що сьогодні світ отримав тотальний невимовний жах антилюдяності в Бучі, Ірпені, Гостомелі.

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що США ретельно документують злочини росіян в Бучі та в тимчасово окупованих містах.

Своєю чергою, очільник британського уряду Борис Джонсон пообіцяв додаткову фінансову підтримку розслідування російських злочинів в Україні та додаткові санкції агресору.

Низка організацій таких як ООН, Європейська рада, Єврокомісія також заявили, що допомагатимуть у збиранні доказів та розслідуванні подій у Бучі.

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