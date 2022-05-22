Военные получили от "Метинвеста" техники на 10 млн гривен

Более 60 дронов и 50 приборов ночного видения с касками получили украинские сухопутные войска. Стоимость оборудования - 10 миллионов гривен, его закупила для бойцов группа" Метинвест".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Мы благодарны за помощь, которую нам оказали. Эта помощь позволит нам обеспечить воздушными глазами самые маленькие наши подразделения на поле боя. Очень важно, чтобы наш враг не имел покоя ночью. И как раз это оборудование для возможностей ночного ведения боя очень важно для наших ребят на передовой", - говорит Руслан Сухов, офицер отдела эксплуатации авиационных систем сухопутных войск ВСУ.

Военные отмечают, что эта помощь - не первая, которую они получают от "Метинвест".

"Мы продолжаем сотрудничать с этой компанией на протяжении многих лет. Впереди еще будут приходить беспилотники, турникеты, средства защиты", - рассказывает советник главы Киевской военной администрации Олег Матвиенко.

Напомним, за все время войны "Метинвест" направила на помощь Украине и украинцам уже более 1,2 миллиарда гривен. Это каски, бронежилеты, тепловизоры и медицинское оснащение, автомобили и топливо.

Также компания выделяет значительные средства на продукты питания и обустройство для переселенцев из горячих точек Украины.