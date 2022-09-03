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Военные показали, как укрепляют границу с Беларусью в Чернобыльской зоне

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Чернобыль, Суббота 03 сентября 2022 12:30
Военные показали, как укрепляют границу с Беларусью в Чернобыльской зоне Фото: в Чернобыльской зоне военные укрепляют границу (dpsu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные продолжают укреплять границу с Беларусью. Правоохранители усиливают оборону в Чернобыльской зоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Глава ГПСУ Сергей Дейнеко проверил позиции защитников на севере Киевской области. Он пообщался с руководителями подразделений, чтобы обеспечить эффективную оборону.

"Это направление остается не менее опасным, чем другие, ведь мы хорошо помним, что Беларусь позволила подразделениям Вооруженных сил Российской Федерации осуществить вторжение в нашу страну и через Чернобыльскую зону", - отметил Дейнеко.

Оборону на границе укрепляют отряды пограничников, Нацгвардии и полиции. В Чернобыльской зоне уничтожили подъездные пути, обустроили необходимые оборонительные элементы и инженерные заграждения.

Также военные ведут наблюдение, несмотря на активное применение белорусскими войсками средств радиоэлектронной борьбы.

Фото: в Чернобыльской зоне укрепляют границу с Беларусью (dpsu.gov.ua)

Напомним, ранее в Генштабе предупредили об учениях в Беларуси, на которых военные, вероятно, будут отрабатывать захват части Украины.

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Чернобыль Граница с Украиной Беларусь Государственная пограничная служба
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