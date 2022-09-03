Военные показали, как укрепляют границу с Беларусью в Чернобыльской зоне

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу .

Глава ГПСУ Сергей Дейнеко проверил позиции защитников на севере Киевской области. Он пообщался с руководителями подразделений, чтобы обеспечить эффективную оборону.

"Это направление остается не менее опасным, чем другие, ведь мы хорошо помним, что Беларусь позволила подразделениям Вооруженных сил Российской Федерации осуществить вторжение в нашу страну и через Чернобыльскую зону", - отметил Дейнеко.

Оборону на границе укрепляют отряды пограничников, Нацгвардии и полиции. В Чернобыльской зоне уничтожили подъездные пути, обустроили необходимые оборонительные элементы и инженерные заграждения.

Также военные ведут наблюдение, несмотря на активное применение белорусскими войсками средств радиоэлектронной борьбы.

Фото: в Чернобыльской зоне укрепляют границу с Беларусью (dpsu.gov.ua)