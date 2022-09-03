Военные показали, как укрепляют границу с Беларусью в Чернобыльской зоне
Украинские военные продолжают укреплять границу с Беларусью. Правоохранители усиливают оборону в Чернобыльской зоне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.
Глава ГПСУ Сергей Дейнеко проверил позиции защитников на севере Киевской области. Он пообщался с руководителями подразделений, чтобы обеспечить эффективную оборону.
"Это направление остается не менее опасным, чем другие, ведь мы хорошо помним, что Беларусь позволила подразделениям Вооруженных сил Российской Федерации осуществить вторжение в нашу страну и через Чернобыльскую зону", - отметил Дейнеко.
Оборону на границе укрепляют отряды пограничников, Нацгвардии и полиции. В Чернобыльской зоне уничтожили подъездные пути, обустроили необходимые оборонительные элементы и инженерные заграждения.
Также военные ведут наблюдение, несмотря на активное применение белорусскими войсками средств радиоэлектронной борьбы.
Фото: в Чернобыльской зоне укрепляют границу с Беларусью (dpsu.gov.ua)
Напомним, ранее в Генштабе предупредили об учениях в Беларуси, на которых военные, вероятно, будут отрабатывать захват части Украины.
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