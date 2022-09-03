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Військові показали, як укріплюють кордон з Білоруссю у Чорнобильській зоні

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Чорнобиль, Субота 03 вересня 2022 12:30
Військові показали, як укріплюють кордон з Білоруссю у Чорнобильській зоні Фото: у Чорнобильській зоні військові укріплюють кордон (dpsu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові продовжують укріплювати кордон з Білоруссю. Правоохоронці посилюють оборону у Чорнобильській зоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Голова ДПСУ Сергій Дейнеко перевірив позиції захисників на півночі Київської області. Він поспілкувався з керівниками підрозділів, щоб забезпечити ефективну оборону.

"Цей напрямок залишається не менш загрозливим ніж інші, адже ми добре пам’ятаємо, що Білорусь дозволила підрозділам Збройних сил Російської Федерації здійснити вторгнення в нашу країну і через Чорнобильську зону", - зазначив Дейнеко.

Оборону на кордоні укріплюють загони прикордонників, Нацгвардії та поліції. У Чорнобильській зоні знищили під’їзді шляхи, облаштували необхідні оборонні елементи та інженерні загородження.

Також військові ведуть спостереження, попри активне застосування білоруськими військами засобів радіоелектронної боротьби.

Фото: у Чорнобильській зоні укріплюють кордон з Білоруссю (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше в Генштабі попередили про навчання в Білорусі, на яких військові, ймовірно, відпрацьовуватимуть захоплення частини України.

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