Військові показали, як укріплюють кордон з Білоруссю у Чорнобильській зоні

Українські військові продовжують укріплювати кордон з Білоруссю. Правоохоронці посилюють оборону у Чорнобильській зоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу .

Голова ДПСУ Сергій Дейнеко перевірив позиції захисників на півночі Київської області. Він поспілкувався з керівниками підрозділів, щоб забезпечити ефективну оборону.

"Цей напрямок залишається не менш загрозливим ніж інші, адже ми добре пам’ятаємо, що Білорусь дозволила підрозділам Збройних сил Російської Федерації здійснити вторгнення в нашу країну і через Чорнобильську зону", - зазначив Дейнеко.

Оборону на кордоні укріплюють загони прикордонників, Нацгвардії та поліції. У Чорнобильській зоні знищили під’їзді шляхи, облаштували необхідні оборонні елементи та інженерні загородження.

Також військові ведуть спостереження, попри активне застосування білоруськими військами засобів радіоелектронної боротьби.

Фото: у Чорнобильській зоні укріплюють кордон з Білоруссю (dpsu.gov.ua)